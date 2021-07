Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse - Frau in Wohnhaus attackiert und verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Geldbörse

Alsfeld - Unbekannte stahlen am Donnerstagmorgen (01.07.) in einem Lebensmittelgeschäft in der Grünberger Straße die Geldbörse einer 59-jährigen Frau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter in einem unbeobachteten Moment dem Einkaufswagen der Alsfelderin, öffneten ihre Handtasche und entwendeten das Portemonnaie. Danach verließen die Diebe unerkannt das Geschäft. Der Gesamtschaden beläuft sich auch circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frau in Wohnhaus attackiert und verletzt

Mücke - In den Morgenstunden des Freitags (02.07.) kam es, gegen 3:20 Uhr, in einem Wohnhaus in der Straße "Am Hainerberg" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 52-jährigen Mann und einer 39-jährigen Frau, die nach vorliegenden Erkenntnissen in einer persönlichen Beziehung zueinander stehen. Hierbei wurde die Frau verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell