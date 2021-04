Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Roller entwendet

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zwischen 18 und 13 Uhr einen Motorroller in Karlsruhe-Durlach entwendet. Der Roller der Marke Piaggio war zuvor in der Gritznerstraße abgestellt und gegen Diebstahl gesichert. Vermutlich haben die Diebe das Lenkradschloss mittels körperlicher Gewalt überwunden und konnten sich so mit dem Zweirad unerkannt aus dem Staub mache.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

