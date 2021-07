Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, den 25.Juli 2021, zwischen 01.30 Uhr und 06.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Außenspiegel eines PKW an der Soestestraße abgerissen. Am Dacia Sandero entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

