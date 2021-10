Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211022.7 Glückstadt: Einbruch in Reihenhaus

Glückstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag endeckte die 53jährige Glückstädter Eigentümerin eines Reihenhauses in der Temmingstraße ein defektes Fenster. Unbekannte Täter hebelten dieses offenkundig auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Es wurden sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss sämtliche Schränke durchwühlt und entleert. Die genaue Schadenssumme sowie gestohlene Gegenstände stehen noch nicht abschließend fest.

