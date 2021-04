Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Haftenkamper Diek in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war gegen 13.30 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Als er einen Lkw überholte touchierter er den Spiegel eines entgegenkommenden Transporters. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Tel. 05943-92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell