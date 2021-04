Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Obstbäume gestohlen

Lathen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Lathen an der Straße Ströhnweg insgesamt elf der dort gepflanzten 300 Obstbäume von bislang unbekannten Tätern ausgegraben und entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 in Verbindung zu setzen.

