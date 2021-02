Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: VW Transporter beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Transporter, der zwischen Montag, 15.00 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr in der Wunnensteinstraße in Winzerhausen auf einem Parkplatz abgestellt war. An der Fahrerseite des Transporters blieb eine leichte Eindellung und schwarze Kunststoffantragungen zurück. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900-0 entgegen.

