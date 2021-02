Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Blinder bittet um Hilfe und wird beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-11, sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall am vergangenen Freitagabend (12.02.2021) in der Brünner Straße in Ludwigsburg machen können. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stieg ein 36-jähriger blinder Mann an der Bushaltestelle "Brünner Straße" zwischen 18:12 Uhr und 18:22 Uhr aus dem Bus der Linie 421. Als er am dortigen Fußgängerüberweg einen der Passanten bei der Überquerung der Straße um Hilfe bat, wurde dieser verbal ausfällig. Der bislang unbekannte Mann bezeichnete den Blinden dabei auch als Satan. Als der 36-Jährige versuchte, sich der Situation zu entziehen, folgte ihm der Unbekannte noch für kurze Zeit und redete dabei weiter auf den 36-Jährigen ein.

