Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Sachbeschädigungen in Verwaltungsgebäude - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 13:00 Uhr Zugang zu einem Verwaltungsgebäude am Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen und begingen mehrere Sachbeschädigungen. So wurde der Inhalt von Feuerlöschern im Treppenhaus versprüht und das Türblatt einer Brandschutztüre verbogen. Der bislang bekannte Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07142 405 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell