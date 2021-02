Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Holzschuppen in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Dienstag gegen 20.05 Uhr am westlichen Ortsrand von Münchingen sein Unwesen. An dem befestigten Feldweg "Am Dorfgraben" wurde ein frei stehender Holzschuppen mutmaßlich in Brand gesetzt, sodass die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten ausrückte. Vor Ort löschten die Einsatzkräfte drei in Flammen stehende Bretter und entfernten diese aus dem Verschlag. Somit konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. An der Scheune, in der sich landwirtschaftliche Geräte, Maschinen und Fahrzeuge befinden, entstand ein geringer Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

