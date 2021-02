Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Ford in der Cannstatter Straße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Der Lack eines Ford Focus wurde zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 08:30 Uhr in der Cannstatter Straße in Remseck am Neckar - Aldingen auf der ganzen Länge der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07146 280820 an den Polizeiposten Remseck am Neckar wenden.

