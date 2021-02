Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksamer Zeuge vereitelt Metalldiebstahl

Grevenbroich (ots)

Am Montagvormittag (15.2), gegen 11:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer verdächtigen Person auf der Straßen "Am Bärenbroich" in Grevenbroich. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den bis dato unbekannten Mann augenscheinlich beim Diebstahl von Kupferrohren.

Beamte der Polizeiwache Grevenbroich trafen den Verdächtigen kurz darauf in einem Pkw sitzend an, die Kupferrohre konnten sie im Kofferraum des Wagens auffinden. Zudem lagen dort auch Kupferkabel sowie weitere Metalle, Zähler und Messgeräte. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos konnten die Ordnungshüter zudem Kennzeichen auffinden, die ebenfalls aus Diebstählen stammen.

Der polizeibekannte 34-Jährige streitet die Taten bislang ab. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Dank des couragierten Verhaltens des Zeugen konnten möglicherweise weitere Straftaten verhindert werden.

Beobachten Sie Ihre Umgebung. Das gilt für Situationen, wie die oben beschriebene, aber auch für andere Lebenslagen. Wenn Sie verdächtige Personen beobachten, die augenscheinlich die Gegend oder gezielt eine Person auskundschaften, um möglicherweise eine Straftat zu begehen, dann verständigen Sie die Polizei. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110.

