POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen: Vier Autos aufgebrochen - Täter wirft Rucksack mit Beute bei der Flucht in Gebüsch - weitere Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen gegen 7.15 in der Wintergasse im Stadtteil Lützelsachsen vier geparkte Autos aufgebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet. Als eine geschädigte Autobesitzerin auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung B 3. Ein weiterer Halter eines aufgebrochenen Autos nahm mit dem Pkw die Verfolgung auf und entdeckte den Täter im Bereich des Bahnhofs Lützelsachsen. Als dieser bemerkte, dass er verfolgt wurde, flüchtete er über den Bahnhof in den Hammerweg, wo ihn der Geschädigte aus den Augen verlor. Den Rucksack mit der Beute warf er bei der Flucht im Hammerweg in ein Gebüsch, wo er aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit sechs Streifenbesatzungen verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 175 - 185 cm groß, schlank, kurze, gelockte/wellige schwarze Haare, dunkle Augen. Er trug eine blaue Jeans und eine curryfarbene Jacke.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

