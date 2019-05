Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Skoda kracht in Lupo

Drogenfahrer nach Verfolgungsfahrt im Lahn-Dill-Kreis gestoppt

Geldbörse gestohlen

15.500 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Skoda kracht in Lupo

Eine 42-jährige Siegbacherin befuhr am gestrigen Abend (09.05.2019) mit ihrem Skoda die rechte Fahrspur der Oranienstraße. Gegen 18:00 Uhr wollte sie nach links in die Sophienstraße einbiegen. Hierbei übersah sie eine 54-jährige Lupo-Fahrerin, die sich auf der linken Fahrspur befand und krachte in die vordere rechte Fahrzeugseite des VW. Durch den Aufprall löste der Airbag des blauen Citigo aus. Die Skoda-Fahrerin und ihr 9-jähriger Mitfahrer verletzen sich leicht. Beide begaben sich selbstständig zu einem Arzt. Den entstandenen Blechschaden beziffert die Polizei auf 6.500 Euro.

Dautphetal-Holzhausen und Wetzlar: Drogenfahrer nach Verfolgungsfahrt im Lahn-Dill-Kreis gestoppt -

Mit einer Blutentnahme und Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne die erforderliche Fahrerlaubnis endete für einen Nissanfahrer heute in den frühen Morgenstunden (10.05.2019) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine Streife aus Biedenkopf wollte den Wagen gegen 00.30 Uhr in Höhe der Bundesstraße kontrollieren. Zunächst reagierte der Fahrer und hielt am Straßenrand. Als die Polizisten ausstiegen, um an den Nissan heranzutreten, gab der Fahrer Gas. Wiederholt versuchten die Polizisten den Fahrer dazu zu bewegen anzuhalten. Er ignorierte die Ordnungshüter und raste in Richtung Gladenbach, von dort über Erdhausen und Weidenhausen zur Zollbuche, wobei er mehrfach abbremste und wendete. Anschließend fuhr er auf der B255 an Oberweidbach vorbei in Richtung Aartalsee. In Niederweidbach bog er in Richtung Mudersbach ab und raste über das "Erdaer Kreuz" Hohensolms entgegen. Letztlich gelang es Polizisten aus Wetzlar die Straße bei Wetzlar-Blasbach zu blockieren, so dass der Flüchtende halten musste und festgenommen werden konnte. Der 22-jährige Fahrer aus Wetzlar stand unter dem Einfluss von Drogen, ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain nach. Zudem ergaben Ermittlungen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Blutentnahme auf der Wetzlarer Polizeistation durfte er die Wache wieder verlassen.

Wetzlar-Niedergirmes - Geldbörse gestohlen

Bereits am vergangenen Freitag (03.05.2019) nutzten Unbekannte die hilflose Lage einer 27-Jährigen aus. Gegen 16:00 Uhr erledigte die aus Aßlar stammende Frau Einkäufe im Einkaufsmarkt "Kaufland" im Forum. Die junge Frau bekam Kreislaufprobleme und fiel bewusstlos zu Boden. Unbekannte Diebe nutzen den Moment aus und stahlen die Geldbörse der Dame aus einer Einkaufstasche. Neben Bargeld, befanden sich mehrere Karten in der Börse. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes - 15.500 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden ist in der Nacht von Donnerstag (09.05.2019) auf Freitag (10.05.2019) bei einem Verkehrsunfall entstanden. Gegen 00:10 Uhr fuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer auf der Siechhofstraße von Naunheim in Richtung der Hermannsteiner Straße. Der aus Hermannstein stammende Fahrer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen 730 d. Er prallte gegen einen am Straßenrand geparkten schwarzen Ford. Der Focus schleuderte durch die Wucht des Aufpralls gegen den gemauerten Pfosten eines Hauseingangs. Der Pfosten wurde umgedrückt, wodurch sich die Pflastersteine des Gehwegs anhoben. Der schwarze Focus hat nur noch Schrottwert. Es entstand ein Schaden von 15.500 Euro.

