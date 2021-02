Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ungebetene Gäste brechen über Balkontür ein - Wer hat etwas gesehen?

Neuss-Weissenberg (ots)

Am Montag (15.02.), in der Zeit von 16 bis 20:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße "Neusser Weyhe". Unbekannte gelangten durch das Aufhebeln einer Balkontür Zutritt in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0 mitgeteilt.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet Beratungen rund um das Thema "Schutz vor Wohnungseinbrüchen" an. Die technischen Berater der Kripo stehen aktuell immer mittwochs, in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr, mit hilfreichen Tipps und für Fragen zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren am Telefon, wie sie ihr Zuhause sichern können, und werden herstellerneutral zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten. Als Ansprechpartner stehen Kriminaloberkommissar Uwe Wagensonner (Telefon: 02131 300-25512) und Rainer Ippers (Telefon: 02131 300-25518) zur Verfügung.

Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell