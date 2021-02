Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Zeugen nach Unterschlagung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unterschlagung geben können, die am Samstag zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Häckselplatz in Ehningen verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine Kettensäge der Marke "Stihl", die ein 71-Jähriger zuvor dort vergessen hatte. Eine ebenfalls noch unbekannte Zeugin hatte eine männliche Person mit südländischem Aussehen, welche etwa 180 cm groß ist, dabei beobachtet, wie diese eine Säge auf einen Anhänger eines schwarzen SUV mit Leonberger Kennzeichen auflud und davonfuhr. Insbesondere wird diese Zeugin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell