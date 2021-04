Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zaun beschädigt

Werlte (ots)

Am 2. April gegen 19.15 Uhr wurde an der Kirchstraße in Werlte ein Gartenzaun beschädigt. Vermutlich wurde der Zaun von einem silbernen BMW touchiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

