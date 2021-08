Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Einbruch im Fitnessstudio - Geräte entwendet

Rotenburg (ots)

Rotenburg - In der Nacht vom 29.07.2021 zum 30.07.2021 drangen unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Glockengießerstraße 21 ein. Mittels roher Gewalt verschafften sie sich Zutritt zum Innenraum des Fitnessstudios und entwendeten mehrere Fitnessgeräte samt Zubehör. Hierdurch ist dem Fitnessstudio ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden. Wegen der Anzahl der entwendeten Geräte ist aus polizeilicher Sicht davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 entgegen.

