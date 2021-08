Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Brandursache auf Campingplatz geklärt++

Rotenburg (ots)

Brandursache auf Campingplatz geklärt

Hassendorf. Die Brandursache des verheerenden Feuers auf dem Campingplatz in Hassendorf scheint geklärt: Offenbar löste eine Kerze das Feuer aus. Ein Mann erlag seinen schweren Brandverletzungen. Die Ursache für den Brand zweier Wohnwagen und eines Autos am späten Donnerstagabend auf dem Campingplatz Stürberg in Hassendorf scheint geklärt. Brandermittler der Polizei gehen von einem fahrlässigen Selbstverschulden aus. Demnach habe der 71-jährige Bewohner des Caravans vermutlich beim Austauschen der Gasflaschen ein Ventil nicht richtig verschlossen. Beim Anzünden einer Kerze, kam es dann zu dem Feuer. Für ein vorsätzliches Handeln bestehen keine konkreten Anhaltspunkte, ebenso kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Der Mann, der Donnerstagnacht mit schwersten Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen wurde, erlag dort seinen Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell