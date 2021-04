Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Spielautomaten entwendet

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Samstag, 10.04.2021, auf Sonntag, 11.04.2021, zwischen ca. 20.00 Uhr und 06:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Holztür zu einer Bar in der Verdener Landstraße in Holtorf auf und entwendeten vier Spielautomaten.

In der Nacht hörte eine Anwohnerin gegen 03.00 Uhr ein lautes Geräusch. Durch das Fenster fiel ihr in der Rudolph-Kinau-Straße ein weißer Transporter auf. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der Tat. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (05021) 97780.

