Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Brand zerstört Kindertagesstätte++

Rotenburg (ots)

Zeven. In den frühen Morgenstunden des 01.08.21 meldete ein Anwohner einen Brand in der DRK-Kindertagesstätte in der Godenstedter Straße in Zeven. Vor Ort konnten die ersten Einsatzkräfte den Brand der Kindertagesstätte sowie der angrenzenden Bewegungshalle bestätigen. Die 19 alarmierten Feuerwehren mit ihren circa 250 Einsatzkräften haben durch ihren sofortigen Einsatz das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude des Geländes verhindert. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Den ersten Schätzungen zu Folge ist ein Sachschaden in einer Höhe von circa 2 Millionen Euro entstanden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Nähere Informationen zum Brandgeschehen sind der Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr Rotenburg (W.) zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell