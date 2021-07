Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Wolf bei Kollision mit PKW verendet++Brand auf Campingplatz++Schockanruf in Visselhövede++18-Jähriger ohne Führerschein unterwegs++

Rotenburg (ots)

Wolf bei Kollision mit PKW verendet

Bremervörde. Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 102 im Ortsteil Spreckens ist am Donnerstagabend ein Wolf von einem PKW erfasst worden. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachsachaden, der auf Tausend Euro geschätzt wurde. Der Wolfsberater des Landkreises Rotenburg wurde verständigt. Durch den Jagdpächters wurde das Tier geborgen und abtransportiert. Seinen Angaben zufolge handelte es sich um ein weibliches Jungtier.

Brand auf Campingplatz

Hassendorf. Am Donnerstagabend brannten auf dem Campingplatz Stürberg in Hassendorf zwei Wohnwagen und ein Pkw aus. Bei dem Brand wurde ein Bewohner schwer verletzt. Zwei Wohnwagen und ein Fahrzeug brannten aus bislang unbekannter Ursache völlig aus. Auf dem angrenzenden Feld des Campingplatzes und in der Parzelle werden Trümmer einer Gasflasche aufgefunden. Der 71-jährige Mieter schaffte es noch sich alleine aus dem brennenden Wohnwagen zu retten, musste anschließend aber aufgrund der schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen durch die Polizei beschlagnahmt.

Schockanruf in Visselhövede

Visselhövede. Am Donnerstag erhielt eine 68-jährige Frau einen Schockanruf. Gegen 12 Uhr klingelte das Telefon der Frau aus Visselhövede. Die Anruferin gab sich als ihre Tochter aus und teilte mit, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein anderer Verkehrsteilnehmer schwer verletzt wurde. Die vermeintliche Tochter gab das Telefon dann weiter an einen falschen Mitarbeiter der Polizei. Dieser teilte der Frau mit, eine Kaution von 25.000 Euro zahlen zu müssen, um die Tochter vor der Untersuchungshaft zu schützen. Als die Frau angab, kein Bargeld zu besitzen und auch den Besitz von Wertgegenständen verneinte, legte der Anrufer auf.

18-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Zeven. Am späten Donnerstagabend endet die Fahrt im Stadtgebiet Zeven für einen jungen Mann. Der Golffahrer wurde durch Polizisten kontrolliert und konnte keinen Führerschein vorlegen. Den Beamten war der junge Fahrer allerdings bereits aus früheren Fahrten bekannt, in denen er ebenfalls ohne Führerschein fuhr. Somit wurden die Fahrzeugschlüssel seines Autos sichergestellt und der junge Mann bekam eine erneute Strafanzeige.

