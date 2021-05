Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh: Balkonbrand in der Rosengartenstraße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Zigarettenstummels geriet am Dienstag gegen 14:15 Uhr ein auf einem Balkon befindliches Polster in der Rosengartenstraße in Herrenberg-Kayh in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine Markise und eine Holzverkleidung über. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Feuerwehren Herrenberg und Herrenberg-Kayh, mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort, löschten die Flammen. Der Rettungsdienst kam mit einem Rettungs- und einem Notarztwagen, sowie Einsatzkräften eines Ortsverbandes, zur Einsatzstelle.

