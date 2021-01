Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Täter entwenden Klappfahrrad von Privatgrundstück

Dahnen (ots)

Am Montag, 15. Januar, entwendeten bisher unbekannte Täter in den Vormittagsstunden ein silbergraues Klappfahrrad, welches auf einem Privatgrundstück in der Straße "Karschelt" abgestellt war.

Die Polizeiinspektion Prüm ist auf der Suche nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Zeugenhinweise erbeten unter Tel.: 06551-9420

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell