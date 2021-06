Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mit Schnittverletzungen in Unfallklinik

Worms (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr wurde die Polizei nach Worms-Pfeddersheim gerufen, da auf der Straße Schreie zu hören waren. In der Enzinger Straße konnte ein 25-jähriger Mann angetroffen werden, der aus einer Schnittwunde am Unterarm blutete. Ebenso hatte er Verletzungen an Kopf und Fuß. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Klinikum gebracht und in der Folge in die Unfallklinik nach Ludwigshafen verlegt. Wie durch den angetroffenen 29-jährigen Begleiter mitgeteilt wurde, habe man sich zuvor auf einer Feierlichkeit auf seinem privaten Gartengrundstück befunden. Wie und durch wen es zu den Verletzungen kam ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

