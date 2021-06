Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl aus PKW in Worms-Herrnsheim

Zeugen gesucht

Worms Herrnsheim (ots)

Am Sonntagmorgen, 27.06.2021, kam es gegen 07:00 Uhr in dem Bereich Skellstraße / Obere Jakobstraße in Worms-Herrnsheim zu bislang zwei (versuchten) Diebstählen aus PKW.

Im ersten Fall wurde der unverschlossene PKW einer 52-jährigen Wormserin durchsucht. Bei der Tatausführung wurden zwei Täter gestört, sodass diese letztlich ohne Diebesgut flüchteten.

Bei einem später bekannt gewordenen weiteren Diebstahl aus einem PKW wurde eine Geldbörse mitsamt Bargeld und Dokumenten entwendet. Die Geldbörse mit den Dokumenten konnte zu einem späteren Zeitpunkt in einer Wormser Bankfiliale durch eine Zeugin wieder aufgefunden und der Eigentümerin übergeben werden. Das Bargeld allerdings fehlte.

Die im ersten Fall erwähnten flüchtigen Täter wurden durch eine Zeugin wie folgt beschrieben:

beide männlich, ca. 20-25 Jahre alt, südländischer Phänotyp; erste Person mit Mundschutz; zweite Person mit weißem T-Shirt, dunklen Haaren und hellem Mundschutz

Eine weitere Personenbeschreibung ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. - Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell