Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mölsheim/Worms - Unfall und Gefahrenstelle wegen Starkregen

Worms (ots)

Heute Morgen, kurz nach vier Uhr wurde die Polizei Worms zu zwei Einsätzen aufgrund des Starkregens gerufen. In Mölsheim hatte das Wasser in der Wachenheimer Straße zwei Gullydeckel aus der Verankerung gedrückt und auf die Straße gespült. Ein 18-jähriger, der mit seinem PKW aus Richtung Wachenheim kam, fuhr kurz vor Mölsheim in den offenen Schacht wodurch der vordere rechte Reifen platzte. Durch die Feuerwehr wurden die Kanalschachtdeckel wieder eingesetzt. In Worms-Pfeddersheim hatte ein Verkehrsteilnehmer einen Baum gemeldete, der verkehrsbehindernd in die Fahrbahn rage. Aufgrund des andauernden Regens rutschte dieser offenbar vom angrenzenden Hang auf die Fahrbahn der Leiselheimer Straße, die hierdurch halbseitig blockiert war. Auch hier rückte die Feuerwehr aus und beseitigte das Verkehrshindernis.

