Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots)

Gestern Morgen wurde in Worms-Pfeddersheim ein 18-jähriger Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und verletzt. Eine 39-jährige Wormserin befuhr gegen viertel nach sechs mit ihrem PKW die Georg-Scheu-Straße in Richtung Mörstadt, als der Radfahrer ohne anzuhalten aus einem Feldweg in den fließenden Verkehr einfuhr. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Radfahrer zusammen, welcher stürzte und hierdurch leicht verletzt wurde. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

