Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Rothenditmold: Erstmeldung: Brand in einem Garten-und Landschaftsbaubetrieb, Warnung an die Bevölkerung

Kassel (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 07:45 Uhr wurde durch Anwohner ein Brand in der Kasseler Angersbachstraße gemeldet. Durch die sofort zum Einsatzort entsandten Streifenbesatzungen der Polizeireviere Nord und Mitte wurde die Eingangsmeldung bestätigt. Am Brandort ist ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb ansässig. Es entsteht eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist vor Ort eingetroffen und beginnt mit den Löscharbeiten.

Durch die starke Rauchentwicklung werden die Anwohner im Kasseler Stadtteil Rothenditmold gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell