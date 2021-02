Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Witzenhausen-Gertenbach (Werra-Meißner-Kreis): Verkehrsunfall mit tödlich verletztem E-Bike Fahrer (Alleinunfall)

Kassel (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Bike tödlich verletzt wurde.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Poizeistation Witzenhausen berichten, befuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 18.20 Uhr ein 64-jähriger mit seinem E-Bike die Bahnhofstraße und kam kurz vor der dortigen Bahnüberführung aus nicht geklärter Ursache zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der 64-jährige Kopfverletzungen und verstarb in der Nacht in einem Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeistation Witzenhausen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell