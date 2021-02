Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer erfasst nach mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel Fußgängerin: 57-Jährige schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich auf der Ihringshäuser Straße in Kassel, Ecke Koboldstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Der 19-jährige Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis war offenbar bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren und hatte mit seinem Mazda eine dort überquerende 57-Jährige aus Vellmar erfasst. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 19:15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte die aus der Koboldstraße kommende Fußgängerin bei Grün die dortige Ampel in Richtung Stifterstraße und wurde hierbei von dem stadtauswärts fahrenden Mazda erfasst. Die 57-Jährige brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. Der Schaden an der Windschutzscheibe des Mazda beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell