Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Kleingartengelände: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am heutigen Donnerstagmorgen brannte es gegen 7 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Schützenplatz" am Bleichenweg in Kassel. Hierbei war eine Gartenlaube aus Holz durch das Feuer völlig zerstört worden. Zudem war die Hütte der angrenzenden Parzelle in Brand geraten, wodurch sie zum Teil beschädigt wurde. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Lauben verhindert werden. Den Gesamtsachschaden beziffern die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen haben, auf rund 20.000 Euro. Nach ihren ersten Ermittlungen an der Brandstelle gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass das Feuer offenbar vorsätzlich entfacht wurde. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben.

Die Ermittler des K 11 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht oder am heutigen Morgen verdächtige Personen im Bereich Bleichenweg/ Schützenstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell