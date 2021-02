Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra-Meißner: Wohnhausbrand in Wanfried

Kassel (ots)

Seit kurz nach Mitternacht brennt in Wanfried in der Klauskirchstraße ein Einfamilien-Fachwerkhaus. Bei den beiden Bewohnerinnen handelt es sich um eine 78-jährige Mutter und ihre 54-jährige Tochter. Beide Personen konnten noch rechtzeitig selbständig ihr Wohnhaus verlassen, erlitten jedoch eine Rauchgasintoxikation und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen ca. 100.000,- Euro. Zur Brandauslöseursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei der RKI Werra-Meißner in Eschwege hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Wanfried ist momentan noch mit den Löscharbeiten beschäftigt, da das Fachwerkhaus in Vollbrand steht.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell