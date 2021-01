Polizei Düsseldorf

POL-D: Großeinsatz in Grafenberg - Heranwachsender baut Böller im heimischen "Chemielabor" - Spezialisten nehmen kontrollierte Sprengung vor - Bislang keine Hinweise auf extremistische Gesinnung

Düsseldorf (ots)

Freitag, 29. Januar 2021, 23:20 Uhr

Hinweise an das Polizeipräsidium Düsseldorf führten in der vergangenen Nacht zu einer Durchsuchung eines Einfamilienhauses in Grafenberg. Dort fanden Polizisten in dem Zimmer eines Heranwachsenden selbstgebaute Böller und chemische Substanzen. Entschärfer nahmen eine kontrollierte Sprengung vor. Der junge Deutsche wurde durch die Polizei vernommen und anschließend wieder in die Obhut seiner Eltern entlassen.

Beamte der Düsseldorfer Polizei durchsuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Haus in Grafenberg. In dem Zimmer eines jungen Mannes fanden sie Hinweise darauf, dass er dort mit Chemikalien hantiert und diverse Selbstlaborate gebaut hatte. Darunter auch sprengfähige Substanzen, die Spezialisten des LKA auf einer Grünfläche außerhalb der Wohnbebauung kontrolliert zur Sprengung brachten. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine extremistische Gesinnung des Mannes. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung anderer. Die Ermittlungen dauern an.

