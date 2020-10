Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Älterer Herr als Zeuge nach Auseinandersetzung in Friedrichsberg gesucht

Schleswig (ots)

Am Freitag, 11. September, kam es gegen 19:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf dem Fußweg hinter dem Rewe Parkplatz in Friedrichsberg in Schleswig. Ein 27-Jähriger wurde dort von einem anderen Mann geschlagen und verletzt. Ein älterer Herr kam auf die Situation hinzu und vertrieb den Tatverdächtigen durch sein Rufen. Der helfende Mann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schleswig (04621 - 84 0) zu melden.

Die Tat wurde erst jetzt angezeigt, die Ermittler hoffen aber dennoch, dass sich der Zeuge an die Tat erinnert.

