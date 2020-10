Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Betrug durch falschen Bank-Mitarbeiter

Kappeln (ots)

Am Mittwochmorgen (07.10.2020) gegen 08.45 Uhr meldete sich ein vermeintlicher Bank-Mitarbeiter bei einer 49-jährigen Geschädigten aus Kappeln. Er teilte der Frau mit, dass jemand unberechtigt Geld von ihrem Konto abgebucht habe. Um das Geld zurückzuholen, gab er an, TAN-Nummern zu benötigen.

Die Geschädigte ließ sich in die Irre führen und teilte dem Mann die gewünschten Informationen mit. Daraufhin wurden Abbuchungen in Höhe von mehreren tausend Euro durchgeführt. Aufgrund der sofortigen Anzeigenerstattung und der schnellen Zusammenarbeit der Polizei mit der echten Bank war es in diesem Fall möglich, die gesamte Summe zurückzuholen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet. Denken Sie daran: Banken erfragen niemals TAN-Nummern am Telefon. Auch ein Abfragen von Kontodaten per Email ist unüblich.

