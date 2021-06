Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Worms (ots)

Gestern, kurz vor 14 Uhr wurden in der Wonnegaustraße zwei Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 47-jährige Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer fuhren mit ihrem Transporter in Richtung Herrnsheimer Straße, als die 19-Jährige mit Ihrem PKW die entgegengesetzte Fahrtrichtung befuhr. Auf Höhe eines Supermarktes wollte die junge Frau nach links über die Gegenfahrspur auf den Parkplatz auffahren und missachtete den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeugs. Die Männer zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ca. 6000 Euro Sachschaden.

