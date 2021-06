Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall B9

Worms / Alsheim (ots)

Durch eine Verkehrsunfallbeteiligte wird am Samstag um 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten PKW auf der B9 in Fahrtrichtung Osthofen auf Höhe der Gaststätte Rheinperle gemeldet. Bei Eintreffen der Funkstreifenbesatzung ist bereits eine Rettungswagenbesatzung vor Ort und erklärt, dass lediglich eine Verkehrsteilnehmerin leicht durch den ausgelösten Airbag verletzt wurde und bereits medizinisch behandelt wird. Insgesamt waren zehn Personen und fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Auf Höhe der Gaststätte Rheinperle kam es aufgrund der Rotphase an der Lichtzeichenanlage B9/Hüttenstraße zu stockendem Verkehr. Eine 29-jährige Golffahrerin aus Rheinhessen sowie der 19 Jahre alte Opelfahrer aus Karlsruhe bremsten ordnungsgemäß ab. Eine 35-jährige Mannheimer fährt aufgrund bislang ungeklärter Ursache mit ihrem BMW auf den PKW des Karlsruhers auf, welcher wiederum auf den Golf der 29-jährigen geschoben wird. Ein folgender 29-jähriger Mercedesfahrer aus Worms bremste aufgrund des Zusammenstoßes vor ihm ab. Ihm fuhr dann jedoch die 39-jährige Wormserin in ihrem KIA vermutlich aufgrund zu geringen Abstandes auf.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B9 zwischen L 425 und Oberrheinstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Ebenfalls auf der B9 jedoch Höhe der Ausfahrt Alsheim kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hierbei hatte eine 20-jährige Opelfahrerin die Vorfahrt des 34-jährigen BMW Fahrers missachtet. Der BMW war dabei die B9 aus Richtung Guntersblum kommend entlang gefahren. Der Opel bog noch vor dem BMW auf die B9 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem lediglich Sachschaden entstand. Die Fahrbahn musste hier nicht gesperrt werden.

