Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021 befuhr ein bislang unbekannter Taxifahrer gegen 15:38 Uhr mit seinem Fahrzeug die Dankwartstraße in Richtung Giselherstraße. Der Geschädigte saß währenddessen in seinem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Fahrzeug und bemerkte wie das Taxi im Vorbeifahren den linken Seitenspiegel des Geschädigten streifte. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Über das abgelesene Kennzeichen konnte das Taxiunternehmen mittlerweile durch die Polizei ermittelt werden. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

