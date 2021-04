Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen) Falscher Polizeibeamter betrügt ältere Frau am Telefon um hohe Geldsumme - Täterbeschreibung mit Zeugenaufruf (20.-21.4.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine ältere Frau hat ihr gesamtes Erspartes an skrupellose Telefonbetrüger verloren, die sie mit der Masche des Falschen Polizeibeamten getäuscht haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die betagte Frau erhielt am späten Dienstagabend in ihrem Haus in Wolterdingen einen Telefonanruf eines angeblichen "Oberkommissar Maier", der die Seniorin mit der üblichen Betrugsmasche täuschte, dass eine Einbrecherbande in der Gegend unterwegs sei und sie nun ihr Geld vor den Einbrechern in Sicherheit bringen müsse.

Die Frau glaubte, mit einem echten Polizisten zu sprechen und gab am Telefon Auskunft zu ihren Vermögensverhältnissen. In weiteren Gesprächen, in denen Sie unter Druck gesetzt wurde, folgte die Aufforderung des Anrufers, das Bargeld zur Abholung vor der Haustür zu deponieren. Die Seniorin legte daraufhin einen Briefumschlag mit dem Geld an die vereinbarte Stelle, der dort noch am gleichen Abend zwischen 22 und 23.30 Uhr von einem unbekannten Abholer mitgenommen wurde. Am Mittwoch legte die Seniorin nach weiteren Telefonaten mit dem Täter erneut einen Umschlag mit Bargeld vor die Tür, der am Vormittag gegen 11 Uhr, vermutlich von der gleichen Person, abgeholt wurde. Die Schadenssumme bewegt sich insgesamt im niederen fünfstelligen Bereich.

Mehrere Zeugen konnten bei der zweiten Abholung am Mittwoch gegen 11.00 Uhr beobachten, wie sich ein Mann mit dem Umschlag in Richtung Emil-Hauger-Straße entfernte. Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 1,75 m groß, normale Statur, etwa 30 Jahre alt, braune Haare, dunkel/sportlich gekleidet, auffällig große, weiße FFP2-Maske. Er ist vermutlich in der Nähe in ein Auto eingestiegen.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion übernommen. Personen, die Hinweise zu dem Abholer und zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07721 601-0 zu melden.

