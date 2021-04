Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Ford-Fahrerin reagiert zu spät

Villingen (ots)

Eine 61-jährige Ford-Fahrerin hat am Mittwochnachmittag in der Schwenninger Straße an der Abfahrt zum Habsburgerring zu spät reagiert und ist deswegen in das Heck eines 52-jährigen Markenkollegen geprallt. Dieser musste nach dem Anfahren verkehrsbedingt nochmals kurz auf die Bremse, was die Nachfolgerin zu spät bemerkte. Bei dem Auffahrunfall wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei auf 2000 Euro.

