Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte Täter entwenden alle vier Räder eines geparkten Pkw - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Montagabend gegen 16.30 Uhr stellte eine junge Frau ihren Peugeot auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe eines Autohauses in der Heppenheimer Straße ab. Am Dienstagmorgen stand das Fahrzeug noch an derselben Stelle, jedoch fehlten alle vier Räder. Bei der Demontage der Räder und durch das unsachgemäße Abstellen des Fahrzeuges durch unbekannte Täter wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0), entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell