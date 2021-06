Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickbetrug - ShoulderSurfing

Am Samstagmittag kam es in Worms zu einer Tat von sogenanntem Shoulder-Surfing. Dabei versuchen Täter durch Ablenkungsmanöver an die Bankkarte und die Geheimzahl potenzieller Opfer zu kommen. Oft wird dabei die Geheimzahl bei der Eingabe durch einen Blick über die Schulter ausgespäht. So auch bei einer 72-jährige Geschädigte aus Worms. Sie hatte gerade ihre Spardankfiliale verlassen und wurde von einer männlichen Person freundlichst angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie soeben Geld im Ausgabeschacht des Geldautomaten vergessen habe. Sie begab sich also zurück zum Automaten und führte ihre Karte erneut ein und gab zur Überprüfung des Kontostandes ihre PIN ein, da der "freundliche Herr" ihr mitteilte, dass man dann sehen könne, wieviel Geld vom Automaten wieder eingezogen wurde. Im Anschluss führte der vermeintliche Helfer dann seine Karte ein und entwendete dabei die EC-Karte der 72-jährigen. Die PIN hatte er zuvor über die Schulter der Geschädigten ausgespäht. Der Geschädigten kam das kurz darauf jedoch sehr komisch vor, weshalb sie Passanten auf der Straße ansprach und ihre Bankkarte über den Sperrnotruf 116 116 sperren ließ. Ob der unbekannt Täter die Zeit bereits nutzten konnte an einer anderen Bank Geld abzuheben ist bislang unklar.

Für näherer Informationen zu diesem Phänomen gibt es beim Polizeipräsidium Mainz eine Zentrale Präventionsstelle:

