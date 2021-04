Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Wohnungseinbruch und PKW Diebstahl - Täter entwendeten kompletten Stahlschrank

Fröndenberg (ots)

Am Samstag (03.04.2021) haben bislang Täter zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr mehrere Türen eines Einfamilienhauses an der Westsicker Straße aufgebrochen und sich so Zutritt zum Objekt verschafft. Hier durchsuchten sie alle Räume des Erdgeschosses. Sie entwendeten einen Stahlschrank mit unterschiedlichen Wertgegenständen, den sie vermutlich in dem ebenfalls dort entwendeten grauen Mercedes GLC abtransportierten. Da es den Tätern nicht gelang, das Rolltor des Grundstücks zu öffnen, nutzten sie auch dazu den PKW. Dabei wurde das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt und das vordere Kennzeichen blieb zurück.

Zeugen bemerkten den ihnen bekannten PKW mit zwei unbekannten Personen, wie er gegen 14.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hirschberg fuhr. Der Beifahrer sei noch kurz ausgestiegen und habe herunterhängende Plastikteil von der Fahrzeugfront entfernt. Er soll ein südländisches Aussehen gehabt haben, etwa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß und schlank gewesen sein. Zudem soll er dunkle Haare gehabt haben und trug eine dunkle Hose, ein schwarzes Oberteil und einen blauen Mundnasenschutz.

Eine Beschreibung des Fahrers liegt nicht vor.

An dem entwendeten PKW war nach der Entwendung nur das hintere amtlichen Kennzeichen UN-NW 38 angebracht.

Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des entwendeten Mercedes bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 9210.

