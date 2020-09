Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Feuer auf Friedhofstoilette

Hildesheim (ots)

Alfeld Unbekannte haben vermutlich zwischen Montagnachmittag, 14.09.2020, und Dienstagmorgen, 15.09.2020, auf der Herrentoilette des Alfelder Friedhofs Papierhandtücher angezündet. Die Asche/Glut fiel in einen Kunststoffeimer, der dadurch beschädigt wurde. Offensichtlich ist das Feuer dann allein erloschen. Entdeckt wurde die Tat von Mitarbeitern der Friedhofverwaltung. Insgesamt entstand nach einer ersten Einschätzung kein größerer Sachschaden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

