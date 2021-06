Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Dienstfahrzeug der Stadt beschädigt

Worms (ots)

Am Samstag, 0:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein Dienstfahrzeug der Stadtverwaltung Worms in der Prinz-Carl-Anlage durch unbekannten Täter beschädigt. Auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude des Kontroll- und Vollzugsdienstes wurde die Folierung des VW-Caddy mit einem spitzen Gegenstand an mehreren Stellen zerkratzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

