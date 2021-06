Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Waldshut-Tiengen: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter - Fahrer wehrt sich - Ühlingen-Birkendorf: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer verunglückt - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter - Fahrer wehrt sich

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt auf einem E-Scooter hat sich der 32 Jahre alte Fahrer am Sonntag, 13.06.2021, in WT-Waldshut gegen die Blutentnahme gewehrt. Der Mann war gegen 23:15 Uhr kontrolliert worden. Dabei fiel seine deutliche Alkoholisierung auf. Rund 1,6 Promille ergab ein Alcomatentest. Kurz vor der angeordneten Blutentnahme unternahm der Mann einen Fluchtversuch aus dem Krankenhaus. Als er festgehalten wurde, trat er um sich. Mit Hilfe einer zweiten Streife und eines Zeugen konnte er überwältigt werden. Ein Polizeibeamter und der Mann zogen sich leichte Verletzungen zu. Nach der Blutentnahme wurde der Mann zu Hause entlassen. Als er später wieder aggressiv im Krankenhaus auftauchte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ühlingen-Birkendorf: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer verunglückt - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Am Samstagabend, 12.06.2021, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Bulgenbach und Brenden verunglückt. Sein schwer beschädigtes Auto wurde von anderen Verkehrsteilnehmers unterhalb der Straße an einem steilen Abhang entdeckt. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Der 20-jährige kehrte jedoch an die Unfallstelle zurück und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Vorsorglich wurde er in einem Krankenhaus untersucht. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab rund 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

