Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Bad Säckingen: Unfallflucht auf dem Festplatz - Zeugensuche! - Laufenburg: Entzündeter Lappen sorgt für starke Rauchentwicklung - Bad Säckingen: Zeugensuche nach Vorfällen unter Jugendlichen

Freiburg (ots)

Bad Säckingen: Unfallflucht auf dem Festplatz - Zeugensuche!

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 12.06.2021, ist ein geparkter Renault Kangoo auf dem Festplatz in Bad Säckingen von einem unbekannten Fahrzeug gestreift worden. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ ein Schaden von rund 1500 Euro am Renault. Außerdem dürfte der Unbekannte noch einen Pfosten samt Kette umgefahren haben. Möglicherweise war das flüchtige Fahrzeug hellblau. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, tel. 07761 934-0.

Laufenburg: Entzündeter Lappen sorgt für starke Rauchentwicklung

Ein mit Leinöl getränkter Lappen hat sich selbst entzündet und am Freitagmittag, 11.06.2021, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Betriebsgebäude in Laufenburg gesorgt. Die Feuerwehr rückte deshalb gegen 14:35 Uhr an. Eine vorbeiführende Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Durch den Vorfall entstand weder Personen- noch Sachschaden. Nach der Belüftung waren die Betriebsräume wieder nutzbar.

Bad Säckingen: Zeugensuche nach Vorfällen unter Jugendlichen

Am Freitag, 11.06.2021, kam es zu mehreren Vorfällen unter weiblichen Jugendlichen in der Innenstadt von Bad Säckingen, zu denen die Polizei Zeugen sucht. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr auf den Rudolf-Eberle-Platz und im Parkhaus Lohgerbe. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu Körperverletzungsdelikten und einer Bedrohung mit einem Messer. Die Beteiligten sind namentlich bekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, die auf die Vorfälle aufmerksam wurden, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell