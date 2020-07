Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Leichtkraftradfahrer (29.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 57-jährige Lenker eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Bergstraße / Wilhelmstraße ereignete.

Der Leichtkraftradfahrer fuhr auf der Wilhelmstraße aus Richtung Stadtmitte in Richtung Chiron-Werke und bog an der Kreuzung nach links in die Bergstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden, 44 Jahre alten Lenkerin eines Ford Puma, die auf der Bergstraße aus Richtung der Kirche Maria Maria Königin in Richtung des Alten Friedhofs fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der Einsatz eines Rettungsdienstes war an der Unfallstelle nicht erforderlich. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro

