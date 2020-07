Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Graffiti mit Folgen (28.07.2020)

Trossingen (ots)

Verwundert zeigte sich ein im Landkreis Ludwigsburg lebender Mann darüber, dass er immer wieder Anrufe aus Trossingen auf sein Mobiltelefon erhält, obwohl er gar keine Bezüge in die Harmonikastadt habe. Schließlich fand er heraus, dass seine Mobiltelefonnummer mit der Aufforderung "Ruft/schreibt an:" durch Unbekannte an eine Unterführung im Bereich der Heinz-Mecherlein-Straße gesprüht worden war.

Der unbekannte Graffiti-Sprayer hat sich hier wohl beim Aufsprühen der Ziffern irgendwie vertan. Ein Mitarbeiter des sich in der Nähe der Unterführung befindlichen Standortes des Technischen Hilfswerkes entfernte das Graffiti, wodurch weitere Belästigungen des Geschädigten künftig nicht mehr vorkommen sollten.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell